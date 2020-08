Ventimigliese muore in incidente sulla SS20 a Vernante

Vernante. Il ventimigliese Giovanni Papa, 62 anni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente stradale accaduto sulla statale 20 del Colle di Tenda in seguito allo scontro tra un’auto e lo scooter sul quale viaggiava. Originario della città di confine, da qualche tempo Papa abitava e lavorava ad Aosta.

Secondo quanto ricostruito, Papa viaggiava in direzione Limone Piemonte in sella al proprio scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro una vettura in manovra in località Tetto Salet. Inutili i soccorsi: l’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e i carabinieri per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.