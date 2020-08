Ventimiglia, visita Salvini. Vicesindaco e referente cittadino Lega Bertolucci invita la cittadinanza

Ventimiglia. Il referente cittadino della Lega e vicesindaco Simone Bertolucci, insieme a tutto il gruppo consiliare, invita tutta la cittadinanza domani alle 14,30 in via Aprosio per la visita del Segretario Nazionale Sen. Matteo Salvini.

«La visita dell’onorevole Salvini – afferma Bertolucci – E’ per noi motivo di profonda soddisfazione, in primo luogo nell’avere ospite nella nostra città il Segretario Nazionale e in secondo luogo per dare un forte segnale al Governo giallo-rosso che in maniera scellerata continua a gestire in malo modo il problema immigrazione, con una ricaduta sulla nostra città sicuramente negativa in termini di sicurezza, decoro e problemi sociali di varia natura. È sotto gli occhi di tutti ed è un dato di fatto oggettivo che nell’anno in cui Matteo Salvini è stato Ministro dell’Interno la situazione era drasticamente cambiata: se si vuole, si può, e Salvini lo ha ampiamente dimostrato. Siamo certi che la sua visita porterà ancora una volta in più attenzione al problema. Ci aspettiamo una forte partecipazione domani in via Aprosio dalle 14.30».