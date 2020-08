Ventimiglia, venerdì al Forte la prima tavola rotonda dedicata al Corsaro Nero

Ventimiglia. Si terrà venerdì 21 alle ore 21.00 presso il Forte dell’Annunziata a Ventimiglia la prima tavola rotonda dedicata alla figura del Corsaro Nero, “Una risorsa per la città tra storia e immaginario”, convegno che si propone di analizzare i rapporti fra storia e letteratura che interessano il famoso personaggio nato dalla penna di Emilio Salgari in relazione al novero di possibilità che offre a livello culturale, turistico, strategico, e di promozione del territorio.

Al Conte di Ventimiglia in passato sono stati dedicati Agosto Medievale, Battaglia di fiori, convegni, conferenze, festival e spettacoli di teatro, laboratori scolastici, senza tuttavia avere portato avanti un necessario discorso in continuità e di rete. L’incontro di venerdì si propone di gettare le basi teoriche e pratiche per superare la sporadicità delle iniziative appannaggio della costituzione di un percorso multidisciplinare permanente. La recente intitolazione della sala lettura della Biblioteca Aprosiana a Emilio Salgari è solo il primo passo verso la creazione di un progetto definitivo, che muova dai luoghi e dalle pagine dei libri e si allarghi fra i meandri delle possibilità.

Partecipano al dibattito, organizzato dal Comune di Ventimiglia in collaborazione con il MAR – Museo Archeologico G. Rossi, introdotto dal sindaco Gaetano Scullino e moderato da Fabiana Ferraris, insegnante, segretaria e referente alla cultura dell’Associazione Fidapa Sez. “Ventimiglia Porta d’Italia”, Mario Ascheri, storico, docente di Storia del diritto medievale, che parlerà dei Conti di Ventimiglia in età medievale, Beatrice Palmero, docente di lettere, direttrice della rivista di studi “Intemelion”, che tratterà il tema “I Conti fra terra e mare: il Mediterraneo moderno della corsa”, Davide Barella, insegnante, scrittore, autore di due saggi sui Ventimiglia in letteratura e curatore editoriale dell’antologia “Dalla Liguria alle Antille”, Antonella Didonè, membro del Direttivo dell’Ente Agosto Medievale, Vice Presidente vicario della Federazione Italiana Giochi Storici e segretario della Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques, che curerà una relazione sull’aspetto estetico del Corsaro, ed Eugenio Magnani, già Direttore Generale dell’ENIT, Ente Nazionale Italiano per il Turismo, che si occuperà delle prospettive d’utilizzo del personaggio a fini turistici. A seguire dibattito con cittadini e rappresentanti delle Associazioni cittadine. Si ricorda che ai fini delle direttive per la prevenzione da contagio da Covid-19 l’ingresso viene contingentato ed è obbligatoria la prenotazione ai numeri 0184.234008 e 347.5492666.”