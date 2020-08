Ventimiglia, sui campi della Bocciofila di Roverino va in scena la gara delle casseruole

Ventimiglia. E’ in programma per questa sera ( 13 agosto) sui campi della Bocciofila di Roverino, in corso Limone Piemonte a Ventimiglia, la tradizionale gara delle “casseruole”.

Dilettanti allo sbaraglio, protagonisti di un torneo a terne, come al solito, ricco di sorprese e premi per tutti.

Per iscrizioni all’ultima ora, contattare la segreteria sportiva tel (0184)998023 ( E.Raneri).