Ventimiglia, Scullino risponde a Berlengiero: «Campo Roja chiuso dalla Prefettura su indicazione del ministro di sinistra»

Ventimiglia. «Il Campo Roja è stato chiuso dalla Prefettura su indicazione del ministro di sinistra, informatevi». E’ la risposta dell’amministrazione capitanata dal sindaco Gaetano Scullino alle dichiarazioni dell’ex sindaco di Ventimiglia Claudio Berlengiero che accusava la giunta di aver chiuso il campo di accoglienza per migranti, lasciando gli stessi a vagare per le strade e a ricorrere in giacigli di fortuna.

«Essere comunisti di vecchio stampo è anche questo – replica l’amministrazione – Strumentalizzare la sofferenza e il disagio, dei migranti come dei non migranti, a scopo politico ideologico. Per loro amministrare bene vuol dire chiacchierare di accoglienza ma non programmarla, ricevere a parole per poi lasciare le persone sole, abbandonate a se stesse o a chi su di loro crea ricchezza. Per loro accogliere vuol dire dirlo e non farlo. Quello che è più grave è che non si rendono conto che non esiste essere umano, prescindendo del colore politico, che non voglia accogliere degnamente chi ha bisogno, non importa se nero, bianco o di altra razza ma occorre essere in grado di farlo davvero e non lo siamo. Preferiscono strumentalizzare il disagio umano contro gli amministratori comunali di Ventimiglia dimenticando che sono loro, il PD, i sinistroidi che sono al Governo. Basta parole finti buoni, iniziate a fare fatti, proponente cose concrete e fattibili, siete voi al Governo».