Ventimiglia, rissa a Latte tra francesi e italiani. Indagini in corso

Ventimiglia. Una rissa è avvenuta ieri sera nel parcheggio di Villa Eva a Latte. Stando a quanto si apprende la rissa è avvenuta tra un gruppo di francesi, tra cui alcuni minorenni, e un gruppo di italiani per motivi ancora in fase di accertamento.

Sul posto erano presenti alcuni agenti di polizia in borghese che sono intervenuti per sedare gli animi. Alcuni poliziotti sarebbero stati aggrediti, ma al momento questo particolare non viene confermato. Indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto.