Ventimiglia piange il professor Giuseppe “Beppe” Oliva

Ventimiglia. Si è spento a 77 anni Giuseppe Oliva, conosciuto come “Beppe”. Per molti anni vicepreside della scuola media di Roverino e delle scuole Cavour di Ventimiglia Alta, Oliva era molto conosciuto e apprezzato dai suoi alunni e dai colleghi, che lo ricordano per il suo essere «una persona sempre disponibile, di grande umanità, che ha seguito con impegno ed energia, numerose generazioni di alunni locali». «Beppe ci mancherai davvero», dice Patrizia Ianelli a nome dei colleghi.

Giuseppe Oliva lascia la moglie Nicolle, i figli Jerome e Delphine. La salma riposa nel cimitero di Nizza.