Ventimiglia, non lo vedono da giorni: uomo trovato morto in casa

Ventimiglia. Dramma della solitudine in via Lamboglia, dove un uomo anziano che viveva da solo è stato trovato morto all’interno del proprio appartamento dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia che avevano appena aperto la porta di casa.

A lanciare l’allarme erano stati i vicini, che da qualche giorno non avevano notizie dell’uomo. Già fuori dall’appartamento, l’odore acre che giungeva dall’interno non prometteva un lieto fine. Quando gli uomini del 115 hanno aperto la porta, per consentire al personale sanitario del 118 di entrare nell’appartamento, hanno trovato il cadavere già in stato di decomposizione. Stando a una prima ispezione della salma, l’anziano sarebbe morto da circa una settimana.