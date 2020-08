Ventimiglia. Matteo Salvini è arrivato in città accolto da una folla plaudente, ammassata sulle transenne che chiudono al traffico parte di via Aprosio. Se il distanziamento sociale viene completamente a mancare, è però rimarchevole la presenza delle mascherine sulla stragrande maggioranza dei volti dei presenti.

Tra i fan dell’ex ministro degli Interni, spicca il consigliere leghista Spinosi, a bordo del suo trattore che lo ha accompagnato in tante campagne elettorali. E’ salito sul palco insieme al leader del Coarroccio e a la sindaco Gaetano Scullino, l’onorevole Falvio Di Muro e Sonia Viale, assessore regionale alla Sanità.

Presente anche, tra il pubblico con tanto di cartello “Non ti vogliamo”, un piccolo gruppo di contestatori facente parte del movimento “Sardine ponentine”. Da questi è partita anche una sonora salva di fischi.

L’incontro con la cittadinanza è la prima tappa del tour ligure che il Salvini ha nella sua fitta agenda elettorale odierna, in vista delle vicine votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale e la nomina di un nuovo governatore.

Si parla soprattutto di immigrazione, qui vicino al confine, nel Comune italiano che forse, dopo Lampedusa, ha più sofferto il passaggio e la presenza di migranti. Problema ultimamente acuitosi con la chiusura del centro d’accoglienza del Parco Roya, che HA portato la stragrande maggioranza dei suoi ospiti a riversarsi in città.

Finito l’incontro ventimigliese Salvini alle 17 sarà ad Albenga, in provincia di Savona, per un incontro con i cittadini e l’intitolazione della sede a Rosy Guarnieri in piazza San Francesco. Alle 18, sempre ad Albenga, farà visita all’azienda agricola “Pastor Luigi” – Regione Rollo 88.

Infine alle 21 sarà a Genova per incontro pubblico allo stabilimento balneare “Sys Sporting Club”, sul Lungomare Lombardo 27.

Mercoledì 5 agosto invece alle 9 sarà a Recco al gazebo della Lega – Passo Assereto. Alle 11.30, sempre a Genova, farà una visita al carcere Marassi in piazzale Marassi 2, mentre alle 13 andrà a Sestri Ponente al gazebo della Lega in piazza Pilo.