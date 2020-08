Ventimiglia. Si erano addentrati nei boschi tra l’Italia e la Francia, con la speranza di riuscire a oltrepassare il confine senza essere visti dalla gendarmeria, ma sono rimasti “imprigionati” su un costone roccioso soprastante un dirupo: quattro migranti, tutti uomini, sono stati salvati ieri sera, intono alle 19,30, dai vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, intervenuti insieme ai colleghi del nucleo Saf, e coadiuvati da un pastore italiano abitante in zona che grazie alla conoscenza approfondita del territorio, ha permesso ai soccorritori di raggiungere gli stranieri.

Da quando la Francia ha sospeso Schengen, per i migranti attraversare la frontiera è diventato quasi impossibile. Per questo hanno cercato vie alternative ai valichi di Ponte San Ludovico e Ponte San Luigi, dove le forze dell’ordine sono sempre presenti e bloccano chi non ha i documenti in regola per entrare in Francia. Nei boschi de La Mortola, gli stranieri hanno creato un vero e proprio sentiero, con tanto di frecce e indicazioni per non perdersi.

Ma quando arrivano in territorio francese, i clandestini trovano i gendarmi anche nei boschi. Il gruppetto di ieri, forse nel tentativo di eludere i controlli, ha cambiato strada, addentrandosi tra la vegetazione. Ad un certo punto, però, i migranti si sono trovati su una rupe e, terrorizzati, non sono più riusciti a muoversi. A lanciare l’allarme, dopo averli trovati seduti sullo strapiombo, è stato il pastore che ha poi accompagnato i vigili del fuoco sul posto. Gli stranieri, in buona salute, sono stati raggiunti e riaccompagnati in un luogo sicuro.