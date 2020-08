Ventimiglia, migranti accampati in stazione. Anche bimbi per strada

Ventimiglia. Ci sono anche famiglie con bambini tra i migranti costretti a dormire per strada per la mancanza di strutture di accoglienza dove trascorrere la notte e trovare un rifugio. Come già segnalato più volte, da quando il Campo Roja a Bevera ha chiuso, gli stranieri creano giacigli di fortuna dove possono in attesa di riuscire ad attraversare il confine francese.

La scorsa notte, un gruppetto – composto da alcuni bimbi – è stato avvistato all’ingresso del parcheggio retrostante la stazione.