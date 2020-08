Ventimiglia, migrante cade in un dirupo alla Mortola: salvato dai vigili del fuoco

Ventimiglia. Vigili del fuoco del distaccamento della Città di confine, carabinieri e personale medico del 118 si sono dovuti mobilitare la scorsa notte per prestare aiuto un migrante precipitato in un dirupo nella zona della Mortola, in via delle Ginestre, dopo un volo di una quindicina di metri.

Tanto spavento ma alla fine l’uomo se l’è cavata con qualche escoriazione e contusione.