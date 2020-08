Ventimiglia, l’assessore regionale Marco Scajola alla cerimonia del San Segundin d’Argentu

Ventimiglia. Domani mattina l’assessore regionale Marco Scajola presenzierà alla tradizionale cerimonia di San Segundin d’Argentu, che si terrà presso la Cattedrale di Ventimiglia.

Il Premio San Segundin d’Argentu, che il comitato pro centro storico con il Comune e la diocesi assegna ogni anno al cittadino benemerito, quest’anno sarà conferito agli “Angeli del periodo Covid 19”.

«Un premio importante per la città di Ventimiglia – afferma l’assessore Marco Scajola – sono onorato di rappresentare la Regione Liguria alla cerimonia ufficiale in questa edizione e poter partecipare alla premiazione di coloro che hanno combattuto in prima linea durante l’emergenza sanitaria.”