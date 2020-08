Ventimiglia. Sono gravi le condizioni dell’uomo caduto dalla passerella Squarciafichi, sull’argine del fiume Roya, dopo una lite con un altro uomo a Ventimiglia.

Il ferito, di cui non si conosce l’identità e che non aveva con sé documenti, è stato intubato e trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure per un grave trauma alla testa dopo una caduta da diversi metri.

A differenza di quanto si pensava inizialmente, l’uomo non sarebbe caduto, ma sarebbe stato spinto dal suo aggressore al culmine di una lite. A raccontare questa versione, un testimone oculare.

Gli agenti del commissariato di Ventimiglia hanno portato in caserma un uomo straniero, sembra est-europeo, nei confronti del quale al momento non è stato preso alcun provvedimento: sarebbe lui il presunto aggressore che, se i fatti verranno confermati, dovrà rispondere di tentato omicidio. La vicenda è ancora tutta in fase di ricostruzione.

