Ventimiglia, italiano torna dalla Francia in treno con sintomi da Covid: sanificato sottopassaggio stazione

Ventimiglia. Nel tardo pomeriggio di ieri un italiano di ritorno dalla Francia, forse dall’aeroporto di Nizza dopo un viaggio all’estero, è stato soccorso in stazione a Ventimiglia per sintomi che facevano pensare a un caso di Covid-19. Stando a quanto si apprende l’uomo era a bordo di un treno che si è fermato in stazione nella città di confine. A soccorrerlo è stata un’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale per effettuare gli esami del caso, tra cui il tampone che potrà accertare o escludere il contagio da coronavirus.

Per evitare una possibile diffusione del virus, il sottopassaggio della stazione dove è passato l’uomo è stato sanificato dagli addetti, rimanendo chiuso per circa un’ora.

Al momento l’Asl non rilascia dichiarazioni in merito alla vicenda.