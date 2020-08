Ventimiglia. «Oggi l’elettorato italiano, anche per una debolezza di operatività di Forza Italia, ha fatto sì che la destra sia preponderante nel centrodestra. Quindi una sana competizione interna che possa riavvicinare gli elettori del centro dentro l’ambito di questa alleanza. Questo è l’obiettivo». Lo ha sottolineato più volte l’attuale sindaco di Imperia, ex ministro e fondatore insieme a Silvio Berlusconi di Forza Italia, Claudio Scajola, nel corso della conferenza stampa di presentazione della candidata per il collegio imperiese del gruppo Forza Italia – Liguria Popolare e Polis, a sostegno del candidato presidente Giovanni Toti: Ada Cassini Bistolfi, 65 anni, medico chirurgo specialista in odontostomatologia, madre del vice-coordinatore regionale di Forza Italia Filippo Bistolfi.

Bistolfi, che aveva già iniziato la propria campagna elettorale come candidato consigliere, è stato “stoppato” dalla riforma della legge elettorale che ha inserito le quote rosa anche in Liguria. Per il suo passo indietro, il giovane professionista, già candidato sempre per Forza Italia alle regionali del 2015, è stato nominato vice coordinatore di Forza Italia a livello regionale. «Un gesto di responsabilità e lealtà al partito e ai valori che rappresenta – ha dichiarato il coordinatore regionale Carlo Bagnasco – Per il quale Bistolfi merita un grazie».

«Il progetto è – ha aggiunto Claudio Scajola – E’ quello di riuscire in questa consultazione elettorale, nell’ambito del centrodestra, a riaffermare il centro, preoccupati che il centrodestra possa avere una deriva populista. Obiettivo è rafforzare il centro all’interno di questa coalizione, come inizio di un percorso, che mi auguro spossa riportare molti elettori che non votano più o che sono andati altrove affinché tornino a riconoscersi in una tradizione che ha come pilastri il liberalismo, l’Europa, il garantismo e il riformismo».

Quote rosa. Bistolfi candida la madre. «Sono particolarmente emozionata e orgogliosa di questa candidatura – ha dichiarato la candidata Ada Cassini -. Ne sento molto la responsabilità perché vorrei fare tanto, cercherò di fare tanto, con chi mi sta accanto, con Filippo, mio figlio, e con tutte le persone che ci stanno accanto. Spero di poter fare un ottimo risultato per questa coalizione nella quale credo fermamente, nella quale credono molto cittadini. Non è una passeggiata. Però mi sembra giusto di tentare con tutte le forze che abbiamo di portare in Regione la nostra voce e quella di tanti cittadini che rappresentiamo: dagli operatori turistici, agli imprenditori, a chi si dedica all’agricoltura con grande sacrificio, ai professionisti. Soprattutto come madre spero di poter contribuire a far sentire la voce dei giovani che non riescono a fermarsi in questo territorio perché non c’è lavoro. E quella di molte donne della mia età che si devono sacrificare perché i figli sono fuori casa».

Il plauso a Bistolfi. Il “sacrificio” di Bistolfi è stato ripagato dalle parole del coordinatore regionale Carlo Bagnasco, che ha riportato al suo vice i ringraziamenti del presidente Silvio Berlusconi: «Il nostro obiettivo è riportare Forza Italia al tavolo della Regione, ma bisognerà anche fare dei sacrifici. Per questo anche Berlusconi è riconoscente a te, Filippo, come lo sono io, e l’onorevole Tajani. Filippo è sempre stato in Forza Italia, sempre. Questo secondo me nella politica di oggi che vede sole le poltrone come stazioni (un continuo “salgo” e “scendo”), trovare persone che sempre credono in un progetto, è un valore aggiunto. Filippo Bistolfi, alle scorse elezioni regionali è stato il primo dei non eletti con 2200 preferenze, è un super candidato che si è fermato un attimo per il bene della coalizione. Filippo lo volevano tutti con questi voti, ma non c’è stato una volta che ha detto: “Prendo e me ne vado”. Ha sofferto, ho sofferto anche io con lui. Ma è un esempio e va valorizzato. Filippo ha un’altra caratteristica: non vive di politica. E’ autonomo, è un professionista. Questa libertà caratterizza Filippo così come la sua famiglia».

