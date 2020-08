Ventimiglia, il Comune distribuirà gratis 3000 posacenere “da spiaggia”

Ventimiglia. Buone notizie per i fumatori che si vogliono concedere qualche ora di relax al mare. Il Comune ha acquistato 3000 posacenere “da spiaggia” di piccole dimensioni da distribuire gratuitamente a chi ne faccia utilizzo. Il costo dell’acquisto, per le casse dell’Ente, si aggira sull’euro al pezzo, iva inclusa.

Questo per prevenire la cattiva abitudine di gettare i mozziconi per terra o, peggio, in acqua. Cattiva abitudine che nella Città di Confine può costare cara. Dall’estate 2019 infatti, il territorio comunale è “smoke free”: è vietato fumare sugli arenili a meno di 10 di distanza da qualsiasi specchio acqueo o corso d’acqua.

Vietato anche gettarci mozziconi e simili. Si potrà fumare solo in luoghi attrezzati e non ad oltre due metri di distanza dai posacenere. Le multe, per i trasgressori, possono arrivare fino a 500 euro.