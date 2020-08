Dolceacqua. E’ andata al BIP Cafè Dolceacqua l’edizione 2020 del Torneo di calcio a 5 ‘La Notte dei Tori’ disputatasi lo scorso weekend al DLF di Peglia a Ventimiglia con l’organizzazione di Carlo Dito e Vincenzo Gullace.

L’ormai storico torneo, giunto quest’anno all’ottava edizione, ha visto la partecipazione di 16 team che per due giorni si sono dati battaglia in due gironi da otto squadre per poi passare al tabellone finale della domenica. A prevalere nella finalissima è stato così il BIP Cafè Dolceacqua che ha superato il Renova G.D.F. con il risultato di 5-3 per un trionfo dolceacquino DOC con lo sponsor e tutti i membri del team provenienti dalla bellissima cittadina della Val Nervia.

Finale molto tirata anche quella per il terzo posto con la Todaro Frutta Pro Seborga che ha superato per 1-0 il Team Prasco. Al termine del torneo sono stati poi assegnati anche i premi individuali con Bryan Cedeno che ha ottenuto il titolo di miglior portiere, Ciccio Zito che ha conquistato la classifica marcatori e Loris Pelosini che è stato nominato miglior giocatore del torneo.

Nel ringraziare tutte le squadre partecipanti gli organizzatori hanno dato così appuntamento al prossimo anno per una nuova ‘Notte dei Tori’, ormai una data fissa fra le più seguite ed apprezzate nell’estate del calcio a 5 del Ponente.