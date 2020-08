Ventimiglia, forse un bagnante l’uomo travolto dal treno a Latte

Ventimiglia. Potrebbe essere un anziano bagnante, di età compresa tra i 70 e gli 80 anni, l’uomo travolto e ucciso dal treno ieri intorno alle 17,30 in frazione Latte.

L’anziano la cui identità è ancora in corso di accertamento, indossava una maglietta con pantaloncini e scarpe da mare: questo il motivo per cui si presume che si tratti di un bagnante che stesse superando la ferrovia per raggiungere la vicina spiaggia. In quel momento, però, è passato un treno che non è riuscito a sentire ed evitare.

Il corpo dell’uomo è stato trovato all’imbocco della galleria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia scientifica. Accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.