Ventimiglia, folla al mercato del venerdì. La foto sui social: «Oggi non c’è Covid»

Ventimiglia. «Il venerdì non c’è il Covid». E’ il commento ricorrente alla foto scattata stamani al mercato settimanale di Ventimiglia e pubblicata sui social per dimostrare la mancanza di rispetto delle regole previste per evitare possibili contagi da coronavirus.

In questi giorni in cui il Covid-19 sembra riprendere forza, con i contagi in aumento, sarebbe necessario mantenere alta l’attenzione, prendendo le precauzioni più volte ricordate, dal distanziamento tra le persone all’utilizzo di mascherine sul volto. Ma, almeno a giudicare dalla foto apparsa su Facebook, pare che oggi a Ventimiglia tutto ciò non venga messo in pratica.