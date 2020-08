Ventimiglia. Lo scorso 11 agosto, è morto nella propria abitazione in via Zandonai, Antonio Pace “Tonino”. Titolare di un banco di pesce in Via Roma vicino al Carrefour, Pace aveva 53 anni. Lo piangono la sorella Maria e tutti i familiari e gli amici.

I funerali di Antonio avranno luogo martedì 18 agosto alle 15 nella parrocchia di Sant’Agostino a Ventimiglia.