Ventimiglia e Monaco piangono Maria Rebecca Ballestra, artista mancata a soli 46 anni

Ventimiglia. E’ mancata, portata via da un male infame che la tormentava da tempo, a soli 46 anni, Maria Rebecca Balestra. Interessata alle tematiche ambientali, aveva frequentato l’Accademia della Belle Arti di Firenze.

Unendo la sua passione per la natura con gli studi, aveva partecipato a molti progetti, anche istituzioni: “Unimediamodern Genova”, “Echoes of the Void Project”, “Festival for the Earth”.

Maria Rebecca era molto conosciuta nella Città di Confine che nel Principato di Monaco. “E’ partito per un nuovo viaggio”, scrivono i familiari su Facebook. Le esequie si terranno in forma privata.