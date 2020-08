Ventimiglia e Bordighera in lutto per la morte dell’artista delle composizioni floreali Arrigo Bonaldi

Ventimiglia. E’ morto stamane, stroncato da un infarto, l’artista delle composizioni floreali Arrigo Bonaldi, 67 anni.

Conosciutissimo nella città di confine, ma anche a Bordighera, da giovane aveva gestito per diversi anni “Angela Fiori”: negozio di vendita piante e composizioni floreali in via Chiappori insieme ai genitori. Alla chiusura dell’attività, Bonaldi ha lavorato come fiorista a Montecarlo dove realizzava composizioni floreali per importanti ricevimenti, tra cui quelli organizzati dalla famiglia reale di Monaco.

Ormai in pensione, continuava a realizzare vere e proprie opere d’arte con i fiori a Bordighera.

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte dell’uomo, anche quello dell’assessore ventimigliese al Commercio Matteo De Villa: «Oggi Ventimiglia e tutta la nostra zona perdono un grande artista, che ha fatto della sua passione uno splendido lavoro. Ma soprattutto un uomo di cuore, ben voluto da tutti quelli che hanno avuto il piacere ed il grande onore di conoscerti. Ciao Arrigo».

Un messaggio arriva anche dal consigliere comunale di Vallecrosia Fabio Perri: «Ciao Amico mio compagno di tante avventure nella realizzazione dei carri. Rimarrai sempre nella mia mente, r.i.p.».

Lo ricorda con affetto anche la bordigotta Diana M. «Ciao Arrigo, un abbraccio – ha scritto la donna su Facebook -. Il mondo perde gentilezza, intelligenza e ironia. E’ una giornata piena di dolore questa».