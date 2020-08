Ventimiglia, coronavirus: 5 migranti sospetti positivi finiscono in osservazione al Borea

Ventimiglia. Cinque migranti che si stavano recando in Francia sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 allertato per sospetti casi di Covid-19. È successo nel pomeriggio.

Al momento non è chiaro se solo uno degli stranieri abbia accusato i classici sintomi da coronavirus e gli altri lo abbiano seguito in ospedale per accertamenti o se tutti e cinque abbiamo accusato gli stessi sintomi.

I migranti si trovano in osservazione al Borea di Sanremo.