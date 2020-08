Ventimiglia, con Ligustico a Latte arriva il “Pesce Mangia Plastica”

Ventimiglia. Verrà presentato alle 19,30 di sabato 29 agosto, il pesce mangia plastica “Giùan”: un’opera che l’artista Davide Puma ha pensato e realizzato a scopo ambientale e didattico per educare al giusto comportamento ecologico.

La scultura sarà presentata a margine dell’evento “Ligustico“, organizzato da Bruno Scioli: in due giorni (sabato 29 e domenica 30 agosto) contenitore di numerosi incontri allo scopo di preservare il territorio. Non mancheranno degustazioni di prodotti tipici locali e attività sportive.

La struttura a forma di pesce verrà quindi installata presso il vallone di Latte. Le aperture ai lati dell’opera inviteranno i passanti a gettare i rifiuti di plastica, evitando che finiscano sparsi per il territorio, sporcando ed inquinando la città, per poi finire, magari, in mare.

Come spiega sui social l’artista Davide Puma: «La struttura verrà rivestita con reti di maglie grandi e piccole e la gente dovrà rispettosamente buttare la plastica all’interno dell’opera stessa. Infine, sarà raffigurato anche l’essere umano, che simbolicamente verrà ricoperto dalla plastica che lui stesso ha creato».

Evento nell’evento: il posizionamento di un cartello indicante l’inizio dell’area marina protetta di Capo Mortola, scritto in tre diverse lingue. Un’idea che ha l’intento di aiutare a preservare la zona, ricordandone l’importanza e tutelandone la bellezza, e dissuadere i frequentatori dal compiere atti vandalici o comunque a danneggiare l’ambiente, anche attraverso l’inquinamento.

«Ringrazio Bruno Scioli per quanto sta facendo e continuerà a fare per la città di Ventimiglia – dichiara il sindaco Gaetano Scullino – Il suo impegno per la tutela dell’ambiente è ammirevole e importantissimo: l’entusiasmo che mette in ogni sua iniziativa è coinvolgente e determinante per ottenere grandi risultati, come accadrà per l’evento Ligustico al quale l’amministrazione ha aderito volentieri. Bruno, Ventimiglia ti ringrazia». «E un grazie va anche all’artista Davide Puma per aver prestato alla nostra città la propria arte senza alcuna esitazione – aggiunge Scullino – Mettendo impegno e passione e regalandoci questa meravigliosa e utile scultura».

Nel corso della due giorni, inoltre, sarà possibile trovare diversi stand che promuoveranno gli sport acquatici sostenibili come il surf, la canoa e lo snorkeling, ai quali si potrà partecipare soltanto previa prenotazione.

A livello sportivo, è stata organizzata “la Calata dei Colombi”: un percorso in Mountain Bike a cura del team Twenty Miles e Supernatural, che prevede il passaggio di sentieri limitrofi fino alla zona della Mortola. L’attività inizierà alle ore 16 e terminerà alle 20.

Infine, seguendo quelle che sono le normative anti Covid, sarà comunque possibile degustare alcuni prodotti tipici preconfezionati disponibili su prenotazione, come barbagiuai, pisciadela, torta verde, zucchine ripiene e frutta, che andranno a costituire una vera e propria cena al modico prezzo di 8,50€. Ad offerta libera, anche una degustazione di vino Rossese.

E così, a pochi giorni dall’Overshoot day, giorno che segna la fine delle risorse che la natura ci mette a disposizione in un anno, che per il 2020 è stato rimandato al 22 agosto solo “grazie” alla pandemia che ha rallentato le attività dell’uomo, nuove attività si presentano anche nel nostro territorio per aiutare l’ambiente e diminuire la nostra impronta ecologica.

Si tratta di iniziative importanti che educano ad uno stile di vita più “green” attraverso piccoli gesti che, però, danno grande speranza per un futuro migliore, perché aiutano a ridurre l’impatto ambientale delle attività civili e industriali e, senza dubbio, identificano il modo più efficace di limitare il nostro impatto ecologico e riportare così in positivo la biocapacità del nostro Pianeta.

Per avere garantito l’accesso alle attività, e tenuto conto delle attuali norme anti-covid, è consigliata la prenotazione.

Info e Prenotazioni al +39 320 2759129 (Signor Bruno Scioli) o mandando una mail a brunthecat@libero.it – pallancasergio@libero.it