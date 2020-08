Ventimiglia, anziano caduto in casa: vicini chiamano i soccorsi e lo salvano

Ventimiglia. Un 80enne ha rischiato di morire da solo nel proprio appartamento di via Roma a Ventimiglia, ma è stato salvato grazie ai vicini di casa che non vedendolo da alcuni giorni si sono insospettiti e hanno allertato i soccorsi. E’ successo ieri sera. Quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento, l’anziano era a terra in stato confusionale, probabilmente dovuto alla caduta. Una condizione che, considerando il caldo di questi giorni e l’età dell’uomo, avrebbe portato a un epilogo tragico se i vicini non avessero telefonato al 112.

Ad aprire la porta dell’appartamento sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, giunti in via Roma insieme con l’automedica del 118 e un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia, che dopo aver stabilizzato l’uomo, lo ha accompagnato in ospedale per accertamenti.