Ventimiglia, a Grimaldi Superiore al via la presentazione del libro “Alpi azzurre” e l’escursione al Passo della Morte

Ventimiglia. Sabato 15 agosto si chiude la quindicesima edizione della rassegna culturale organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Grimaldi. L’incontro si terrà alle 18 presso la sede della SOMS in via della Pace di Grimaldi Superiore. È auspicato l’uso della mascherina. Ingresso libero e gratuito.

Un volumetto che ci guida alla scoperta del nostro territorio tra Ponente ligure e Francia. Una terra, come sappiamo, di bellezze naturali, di borghi autentici, di itinerari di grande fascino tra le Alpi e il mare. Una guida che mancava e che ci induce a ringraziare i due autori poiché permette di scoprire una zona che riserva enormi sorprese ai viaggiatori, sia che essi cerchino luoghi di interesse storico, architettonico e artistico, sia che preferiscano cimentarsi nel trekking o in avvincenti pedalate in bicicletta. Una terra in cui si toccano climi e paesaggi diversi. Una terra di passaggio, su cui si sono allungate le mani della storia, che ne ha plasmato le sembianze. Una terra di bellezze naturali, di borghi autentici, tra Val Bevera, Val Roja, Val Nervia, Val Verbone, Bajardo, la Valle del Rio Borghetto, il vallone del Sasso ecc. Gli appassionati e competenti autori sono il libraio di Bordighera Corrado Ramella e la guida professionale Diego Rossi, noto col nome d’arte di Jack the Green.

Nel pomeriggio, prima di iniziare la presentazione, Jack ed Enzo Barnabà (coautore del libro “Il Passo della Morte” (https://www.infinitoedizioni.it/prodotto/il-passo-della-mortestorie-e-immagini-di-passaggio-lungo-la-frontiera-tra-italia-e-francia/https://www.infinitoedizioni.it/prodotto/il-passo-della-mortestorie-e-immagini-di-passaggio-lungo-la-frontiera-tra-italia-e-francia/) guideranno chi lo desiderasse in una escursione, di circa 2 ore e 30 tra andata e ritorno, nella zona del Passo della Morte che sovrasta Grimaldi. Appuntamento alle 15 davanti alla chiesa di Grimaldi.