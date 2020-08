Vallecrosia, ramo di pino cade in via San Vincenzo: nessun ferito

Vallecrosia. Un ramo di pino si spezza, probabilmente a causa dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla nostra provincia, e cade nel parcheggio in via San Vincenzo. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Sempre a Vallecrosia, nella nottata, i vigili del fuoco sono intervenuti per una cabina elettrica andata in fiamme, probabilmente a causa del temporale, e così nelle vicinanze un ascensore è rimasto bloccato.