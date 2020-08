Vallecrosia. Il 30 luglio la Rsa Casa Rachele di Vallecrosia ha festeggiato i 102 anni di Maria Ciccolunghi, terza ultracentenaria festeggiata quest’anno nella Rsa.

L’importante traguardo è reso ancora più eccezionale dal particolare periodo che stiamo vivendo e il figlio Stefano condivide con noi queste parole per festeggiare la mamma: «Quali saranno i pensieri di questa adorabile nonnina, nata alla fine della prima guerra mondiale, che ha vissuto l’incubo della seconda guerra nel pieno della sua giovinezza e che oggi si trova a dover affrontare anche questa pandemia mondiale? Sarà sicuramente difficile per lei capire cosa sta succedendo.

Foto 4 di 4







Perché non può abbracciare i suoi cari, che può vedere attraverso uno schermetto di un tablet (con le difficoltà di una vista e un

udito logorati dai tanti anni vissuti) oppure solo al di là di un cancello, a pochi metri di distanza, che sembrano però per lei dei chilometri. La Rsa Casa Rachele continua infatti ad attuare le stringenti norme che puntano a prevenire il contagio da Covid-19, per cercare di mantenere indenni dal virus sia Ospiti che operatori, garantendo il servizio d’eccellenza che caratterizza da sempre la struttura.

Difficile mettersi nei suoi panni. Siamo però sicuri che la sua fede religiosa, la sua grande forza d’animo e l’amore di chi la sta accudendo con tante attenzioni, l’aiuterà a superare anche questa nuova dura prova che il destino le ha riservato. Nella sua famiglia è stata spesso soprannominata “la roccia”, per la sua capacità di superare anche le prove più dure. Forza Maria! Continua con il tuo esempio, ad essere la nostra “roccia” e a servirci d’ancoraggio in questo periodo tempestoso, nell’attesa che il tempo ridiventi sereno. Auguri Maria da tutti i tuoi cari e da chi ha avuto la fortuna di conoscerti!».

Durante la mattinata i famigliari, pur rimanendo a distanza per garantire la sicurezza di tutti, hanno portato fiori e regali per festeggiare Maria nel giorno del suo compleanno.

La Rsa Casa Rachele rinnova gli auguri da parte di tutto il personale, che durante il turno ha potuto festeggiarla con una grande torta preparata ad hoc dalle cuoche della struttura, con i pasticcini inviati dai suoi cari per l’occasione e dagli altri Ospiti, che nel salone hanno trascorso un pomeriggio in allegria.

Un’altra occasione di festa, all’interno della Rsa che insieme alle piccole uscite nei giardini pubblici adiacenti e alle serate di giropizza nel cortile, permettono di trascorrere un’estate spensierata a tutti gli Ospiti!

Tantissimi auguri di buon compleanno anche da parte di tutta la redazione di Riviera24.it alla signora Maria!