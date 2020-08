Vallecrosia. Un incendio è divampato in una baracca sita in un terreno adiacente al torrente Verbone, di fronte alla ex Tonet, circa all’altezza di via Roma angolo via San Rocco. Una densa colonna di fumo si è alzata intorno alle 13.30, visibile da tutto il comprensorio.

Sul posto sono all’opera i vigili del fuoco, affiancati dai carabinieri per quanto concerne il controllo del traffico e gli accertamenti del caso. Via Roma è attualmente chiusa dall’altezza della caserma dei vigili urbani in direzione città alta.

Vicino al rudere, distrutto dalle fiamme, è stata rinvenuta una bombola del gas. Il terreno in questione è di proprietà di una famiglia del posto che attualmente si trova in vacanza fuori provincia.

