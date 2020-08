Vallebona. Dovrà rispondere dell’accusa di tentato omicidio, Ilenia Sofrà, la donna di 29 anni arrestata nella notte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Bordighera per aver accoltellato il compagno, Bruno C., 41 anni.

Non è ancora chiaro il motivo per cui la giovane donna, originaria di Bordighera, abbia impugnato un coltello da cucina per poi colpire al petto il convivente. L’aggressione è avvenuta nella camera da letto di un appartamento di via Gavaudan, a Vallebona, intorno alle 2,30 di lunedì mattina.

L’accoltellamento è avvenuto al culmine di una lite. Particolare, questo, confermato dai vicini che sentendo delle urla hanno chiamato i carabinieri. I militari sono giunti poco dopo: una pattuglia, infatti, si trovava già in zona in quanto impegnata in un servizio straordinario di controllo del territorio.

Quando sul posto sono arrivati i soccorritori di Ponente Emergenza, insieme al personale del 118, hanno trovato il quarantenne seduto sulle scale dell’abitazione. Era cosciente, e si stringeva il petto ferito. L’uomo, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stato dapprima trasportato all’ospedale Borea di Sanremo per poi essere trasferito al San Martino di Genova, dove si trova ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Arrestata in flagranza di reato, Ilenia Sofrà è stata accompagnata presso il carcere di Genova Pontedecimo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Imperia, sono affidate ai carabinieri.