Vallebona. Proseguono gli appuntamenti estivi di ‘Ape in Fiore 2020 in Limited Edition’. Giovedì 13 agosto in piazza dell’Oratorio alle 21,15 si terrà un incontro con l’autrice Sara Rattaro.

La scrittrice genovese, docente di scrittura creativa presso l’Università di Genova, vincitrice di vari premi tra i quali il Premio Bancarella 2015, sarà intervistata da Diego Marangon, regista del Liber Theatrum, e presenterà il suo ultimo libro edito da ‘Sperling & Kupfer’: “La giusta distanza”, un romanzo coinvolgente e personale che percorre le stagioni dell’amore, è una riflessione sul suo valore e sulla libertà che questo sentimento può racchiudere.

La serata sarà resa ancor più magica ed accattivante grazie alla bellissima voce di Eleonora Amelio e alla melodia della chitarra di Fabio Paxia, che animeranno l’evento. Un’occasione straordinaria dunque per conoscere una delle migliori e più giovani autrici italiane, i cui libri sono stati tradotti in ben nove lingue.

«Vi aspettiamo in piazza dell’Oratorio: un luogo magico, poetico e suggestivo che ha la capacità di far sentire il pubblico a proprio agio in un’atmosfera semplice ma curata». Con queste parole il sindaco Roberta Guglielmi, il vicesindaco Ingrid Marchot e l’intera amministrazione invitano cittadini e turisti a partecipare all’evento con una scrittrice d’eccezione. A tutela della salute il pubblico sarà diffuso ed in ordine sparso.

(Foto di Saverio Chiappalone)