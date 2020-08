Vallebona, il Liber Theatrum incanta il paese con poesia e musica

Vallebona. Atmosfera intima e poetica ieri sera in paese grazie allo spettacolo portato in scena dal Liber Theatrum: “Se non possiamo uscire resteremo a casa a leggere poesie”.

La performance di poesia e musica con la regia di Diego Marangon è stata accompagnata dalle note della fisarmonica di Francesco La Penna.

Il pubblico è stato così coinvolto in una serata poetica e magica in piazza dell’Oratorio.