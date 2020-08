Vallebona. Proseguono gli eventi estivi in paese dopo lo spettacolo “Se non possiamo uscire resteremo a casa a leggere poesie” del Liber Theatrum. Giovedì 6 agosto alle 21,15 i Mostly Harmless si esibiranno in piazza dell’Oratorio.

Il nome del gruppo è tratto dalla saga della Guida Galattica per gli autostoppisti, capolavoro della fantascienza comica di Douglas Adams, al quale sono dedicati il concerto e l’Ape Galattica, allestita in paese in occasione dell’ “Ape in fiore” in “Limited Edition”.

Foto 2 di 2



Durante la serata l’elegante voce di Chiara proporrà al pubblico brani di repertorio, cover e testi inediti, scritti e dedicati a Vallebona.