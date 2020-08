Vallebona. Una donna di 29 anni è stata arrestata in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Bordighera con l’accusa di tentato omicidio per aver accoltellato il compagno, 41enne, con un coltello da cucina. E’ successo intorno alle 2,30 di lunedì mattina nella camera da letto di un appartamento di via Gavaudan a Vallebona. A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa della coppia, che ha sentito i due litigare e chiamato i carabinieri.

Sul posto è giunta in pochi istanti una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile, che si trovava già in zona in quanto impegnata in un servizio straordinario di controllo del territorio. Presente anche un equipaggio di Ponente Emergenza e al personale del 118. L’uomo, colpito al petto con una coltellata, era seduto sulle scale dell’abitazione: cosciente, si stringeva il petto ferito. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo per poi essere trasferito al San Martino di Genova, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e si trova ora ricoverato in prognosi riservata. La compagna, arrestata dai carabinieri, è stata accompagnata presso il carcere di Genova Pontedecimo, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

di 5 Galleria fotografica Tentato omicidio Vallebona









Foto 5 di 5









Le indagini, coordinate dalla Procura di Imperia, sono affidate ai carabinieri.