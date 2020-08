Imperia. Giorgia Convalle, il portiere della seniores femminile della Usd San Camillo, si trasferisce a Leno. Quello del portiere di pallamano è un ruolo molto complicato, lo sa bene Giorgia Convalle, soprannominata dalle sue compagne di squadra “Saracinesca Gio”.

Ha iniziato il suo percorso nella pallamano già all’età di 7 anni tra le fila della Usd San Camillo individuando presto il suo ruolo da portiere. Con il suo carattere determinato e volenteroso è cresciuta nella Pallamano Imperia arrivando, insieme alle sua compagne di squadra Under 14 femminile guidate dall’allenatore Luca Martini, a conquistare il terzo posto alle finali nazionali di categoria a Misano Adriatico nella stagione 2014/15.

Dopo aver disputato alcuni campionati nelle under 17, ha partecipato al torneo della Aree, come portiere dell’Area 2, sempre a Misano Adriatico nel 2016 e partecipato a diversi campionati dipartimentali francesi della Alpi Marittime piazzandosi con la propria squadra seniores sempre nelle prime posizioni.

«Mancheranno qui ad Imperia le sue parate a “pelle d’orso” e le sue urla di incitamento nelle azioni d’attacco: “Forza ragazze….. non molliamo!”, ma con orgoglio le auguriamo il meglio nella sua nuova avventura sportiva in quel di Leno tra le fila della squadra che quest’anno giocherà il campionato nazionale A1 ed Under 20 femminile. Forza Gio! Tiferemo per te!».