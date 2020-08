Sanremo. «Un ultras non muore mai» con questo ad altri cori, i tifosi della Sanremese, turbando un po’ la quiete del cimitero monumentale della Foce, hanno voluto dare un ultimo saluto a Luigi Baldi.

Storico supporter dei colori biancoazzurri, ex operatore ecologico, era morto il 3 agosto scorso dopo una lunga malattia, a soli 46 anni. «Sarai per sempre con noi in gradinata», hanno voluto far sapere le decine di persone presenti, che con lui hanno vissuto tante domeniche di passione al Comunale come in trasferta.

Per lui, oggi, hanno sfilato davanti al suo loculo, per l’estremo saluto. E dopo un lungo applauso, per un loro amico, fuori e dentro i campi da calcio.