Borgomaro. Tutto pronto a Ville San Pietro per la 1^ Edizione della “Corsa delle 5 borgate” (Urban trail), corsa non competitiva di circa 7 km, con un percorso che attraverserà le cinque antiche borgate, che compongono la ridente frazione di Borgomaro.

L’iniziativa, che si terrà il 23 agosto con inizio alle 18, ridà vita a un evento sportivo che già esisteva negli anni ’80/’90 e che richiamava molti partecipanti proprio per la sua caratteristica di ripercorrere le vie e le mulattiere dei cinque borghi di Ville San Pietro. Unitamente alla corsa, è prevista anche una passeggiata, aperta a tutti, per chi vuol godere, con calma e serenità, dei sapori, tipicamente liguri, di un tempo, ammirando le case in pietra, camminando tra i muretti a secco e respirando quell’aria pura e fragrante che solo ulivi e castagni possono donare.

E per finire, per chi lo desidera e su prenotazione, sarà possibile degustare il piatto di pasta tipico di Ville San Pietro contattando Mirella al 348 750 4045.

Al fine di poter meglio organizzare tutti gli aspetti dell’evento, si raccomanda la pre iscrizione, chiamando il nr. 348/2103204 o anche sul posto il giorno della gara dalle 16:30 alle 17:30. Si conferma che l’attività sarà condotta nel pieno e completo rispetto di tutte le misure covid previste. Si prevede il limite massimo di 80 partecipanti, che partiranno suddivisi in piccoli gruppi distanziati tra loro.

La manifestazione è stata organizzata da Cristian Lele in collaborazione con il “Circolo 12 fontane” di Ville San Pietro Borgomaro. «Si ringraziamo anticipatamente, per la collaborazione, l’Amministrazione comunale di Borgomaro, tutti i volontari che daranno assistenza lungo i due percorsi, tutti gli sponsor e lo speaker Ferrua.