Turismo e promozione innovativa a Dolceacqua con la visita virtuale del Castello dei Doria

Dolceacqua. L’amministrazione comunale annuncia la realizzazione di un nuovo progetto tecnologico per la promozione della località, attraverso uno dei suoi monumenti più rappresentativi: il Castello dei Doria.

Grazie al rapporto di amicizia tra il sindaco Fulvio Gazzola, Pierfrancesco Ravera e Pietro Giglio della società McRevo , è stato realizzato questo prodotto di visita virtuale in 3D del Castello dei Doria, che consentirà di far conoscere al grande pubblico i contenuti presenti all’interno del vecchio maniero, con lo scopo di incuriosire il visitatore virtuale ed invogliarlo a venire di persona.

Una metodologia di promozione del tutto innovativa, che già grandi musei nel periodo del lockdown hanno messo in atto. «Da sempre molti turisti arrivando in paese e guardando il Castello, dato il suo stato esterno, non immaginano che in realtà esso contenga sale multimediali e contenuti di interesse – dichiara il sindaco Fulvio Gazzola – grazie a questa nuova tecnologia potremo sicuramente aumentare il numero di visitatori, già di per sé importante».

Tecnicamente, il prodotto è stato realizzato con una speciale camera che ha reso possibile scansionare l’intera area del castello, costruendo attraverso una nuvola di punti un modello 3d dello stesso.

Cliccando sull’apposito link o inquadrando il qr code l’utente potrà visitare virtualmente il Castello. Navigando all’interno si troveranno dei pallini bianchi con un cerchio verde, cliccandoli sarà possibile visualizzare alcuni dei contenuti multimediali presenti. Chi è in possesso degli occhiali VR sarà proiettato in un mondo immersivo in grado di far compiere un viaggio ancora più coinvolgente.

​I link di collegamento sarà inserito sul nuovo sito turistico del Comune di Dolceacqua che sarà rilasciato a breve. Ora è possibile effettuare la visita virtuale attraverso questo link: https://my.matterport.com/show/?m=8CNSqWmwswx o tramite QrCode.