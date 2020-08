Triora, case abbandonate nel centro storico a rischio crollo. Creata commissione per censire gli edifici

Triora. Troppi edifici antichi, presenti nel centro storico di Triora, sono abbandonati e in stato di degrado. Il rischio, che già in molti casi si è concretizzato causando diverse situazioni di pericolo, è quello di crolli dovuti alla precarietà degli immobili. Per questo la giunta comunale, a seguito anche di «svariate segnalazioni di situazioni di peggioramento della staticità di alcuni edifici», ha deciso di costituire un gruppo di lavoro per affrontare le problematiche del centro storico.

Lo scopo è quello di eseguire «un “censimento” degli edifici in stato di degrado», si legge nella delibera di giunta, «al fine di provvedere all’approvazione di tempestivi provvedimenti atti alla tutela della sicurezza pubblica» e di «ricercare e responsabilizzare i proprietari e ove se ne ravvisi la necessità provvedere all’emissione di provvedimenti di messa in sicurezza a carico dei proprietari stessi».