Trasporto scolastico, asili nido e mensa: sul sito di Imperia pubblicati i moduli per le pre-adesioni

Imperia. Sul sito istituzionale della Città di Imperia sono stati pubblicati il modulo per le pre-adesioni al trasporto scolastico, la graduatoria per gli asili nido e il link per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica.

Tutte le informazioni sono reperibili qui di seguito:

Trasporto scolastico: https://www.comune.imperia.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_861.html

Asili nido: https://www.comune.imperia.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_862.html

Mensa scolastica: https://www.comune.imperia.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_863.html