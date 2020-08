Transalp, Luigi Sappa: «Bike, pista ciclabile e collegamenti con il Piemonte fondamentali per il Ponente»

Sanremo. «Voglio fare un plauso pubblico agli organizzatori della Transalp – Sanremo On, Limone On e Comune di Sanremo, che anche in questo momento difficile hanno mantenuto un appuntamento che posso definire simbolo per il nostro turismo». Così Luigi Sappa, candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali.

«Lo sviluppo enorme del mondo bike ci conferma dove dobbiamo investire e dove la Regione può svolgere un ruolo determinante – continua Sappa – abbiamo percorsi fantastici nel comprensorio di Monesi, in Valle Argentina e nell’area di San Romolo che dobbiamo ulteriormente valorizzare. E legare tutto alla magnifica pista ciclabile che deve proseguire il suo cammino a levante».

«Infine – conclude Sappa – la Transalp da Limone a Sanremo attraverso l’antica Via del sale ci ricorda il legame strettissimo tra questi territori, un legame che nel mio impegno amministrativo ho cercato sempre di stimolare che credo debba entrare di prepotenza all’ordine del giorno del prossimo consiglio regionale. Sono questi i temi che possono contribuire a dare una svolta significativa al comparto del turismo, essenziale per il nostro ponente».