Test sierologici Covid-19 per poliziotti liguri, Siap: «Eventuale esposto in Procura è servito per far svegliare l’Assessorato alla Sanità»

Genova. «Ieri abbiamo evidenziato che dalla delibera regionale di giugno ad oggi non è stato fatto nemmeno un prelievo per i test sierologici Covid-19 ai poliziotti genovesi e imperiesi ed ecco che la Regione Liguria divulga un comunicato stampa per tranquillizzare gli animi dicendo che entro agosto saranno avviati i prelievi» – dichiara Roberto Traverso, dirigente nazionale Siap.

«Siamo di fronte a comportamenti a dir poco preoccupanti sui quali il SIAP ritiene necessario venga fatta chiarezza, a partire dalle motivazioni di ritardi a nostro parere ingiustificati che ormai gravano in modo indelebile sull’analisi epidemiologica delle forze dell’ordine liguri rispetto a quello che è stato fatto sul territorio nazionale.

Pertanto a prescindere dall’ennesima promessa dell’assessore Viale continueremo la nostra azione per far chiarezza sino in fondo sulle reiterate inadempienze perpetrate da chi ha competenze istituzionali regionali sull’argomento sanità anche nei confronti delle forze dell’ordine» – dice.