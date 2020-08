Tentato omicidio a Ventimiglia, resta grave Robby Nardi: polizia cerca conoscenti

Ventimiglia. Restano gravi le condizioni di Robby Nardi, 51 anni: è lui l’uomo scaraventato giù dalla passerella Squarciafichi lo scorso 25 agosto al culmine di un acceso diverbio con un 49enne di nazionalità ungherese subito fermato dalla polizia e ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio.

Nardi, nato a Canelli, in provincia di Asti, ma residente in 6 Rue Victor Hugo a Roquebrune Cap Martin, è ricoverato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Chiunque abbia incontrato la vittima precedentemente all’aggressione o abbia avuto contatti personali anche risalenti nel tempo è pregato di rivolgersi al Commissariato di P.S. di Ventimiglia – chiedendo del Responsabile Squadra Investigativa (telefono 0184-23821).