Temporali sulle alpi, posticipato a domenica l’arrivo della “Transalp Experience”

Sanremo. É stato posticipato a domenica 30 agosto l’arrivo della “Transalp Experience”. Motivo: per la giornata di sabato sono previsti intensi temporali sulla zona alpina.

L’arrivo della manifestazione, organizzata dalle reti di impresa Sanremo On e Limone On con il contributo del Comune, è previsto tra le 16 e le 17 sulla ciclabile della Città dei Fiori.

La “Transalp Experience” è un’esperienza bike a 360 gradi che si svolge da Limone Piemonte alla Città dei Fiori: 95 km di pura bellezza dalle Alpi al mare immersi nelle meraviglie e nella storia millenaria dell’Antica Via del Sale. Per quest’edizione gli organizzatori hanno dovuto apportare qualche modifica alla logistica. Ad esempio, sono cambiate le dinamiche in partenza in quanto la seggiovia è chiusa e sono necessari spazi per accogliere i partecipanti in sicurezza.