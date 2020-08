Tansalp, anche il candidato alle Regionali Antonio Bissolotti tra i partecipanti

Sanremo. Nella giornata di ieri il candidato alle elezioni regionali e vicepresidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti ha avuto modo di partecipato alla Transalp, traversata in bicicletta da Limone Piemonte a Sanremo, lungo la Via del Sale, insieme al gruppo di Liguria Popolare “Io Voto Bissolotti”

La squadra di Liguria Popolare è così partita dal rifugio Marmotte di Limone Piemonte, passando dal rifugio Don Barbera, fino al Monte Saccarello per poi attraversare il bosco delle Navette, Triora e giungere infine a Sanremo.

“Ho avuto modo ancora una volta – dice il vicepresidente Bissolotti – di ammirare la bellezza di questo territorio incontaminato. Conoscevo già profondamente l’entroterra ligure, e della nostra provincia in modo particolare, ma è stata una splendida occasione per toccare con mano e riflettere sulle grandi potenzialità turistiche dello sport all’aperto all’interno del nostro territorio.

La provincia di Imperia – conclude Bissolotti – oltre ad offrire questi panorami mozzafiato, sono sicuro possa essere anche un trampolino per rilanciare l’occupazione giovanile, sia attraverso lo stesso sport che attraverso il turismo enogastronomico. Serve un importante progetto di sviluppo per includere maggiormente i giovani in queste attività e renderli consapevoli che la conservazione di questo incredibile patrimonio passa anche attraverso il loro impegno ed il loro entusiasmo”.