Tampone obbligatorio per chi rientra in Italia da Spagna, Grecia, Malta e Croazia

Genova. Chi tornerà in Italia da Spagna, Grecia, Malta e Croazia sarà sottoposto a tampone obbligatorio. É quanto prevede la nuova ordinanza firmata da ministro della Sanità, Roberto Speranza.

Le indicazioni sono già state trasmesse alla sanità ligure dal governatore di Regione Liguria Giovanni Toti.

«Chiunque provenga da quei paesi dovrà fare un test molecolare nelle ore prima della partenza da mostrare al proprio arrivo, oppure dovrà segnalarsi alla Asl del territorio per sottoporsi a un tampone appena rientrato in Liguria», ha dichiarato Toti che ha poi ribadito quanto detto ieri sulla situazione Covid in regione:

«La situazione covid sul nostro territorio è sotto controllo, gli ospedali non hanno alcuna pressione di nuovi malati, gli uffici di prevenzione lavorano costantemente per tracciare ogni contatto. Impegniamoci tutti per non vanificare gli sforzi fatti finora e continuare sulla via della ripresa», ha concluso.