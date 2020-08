Taggia. Oggi ad Arma di Taggia il presidente Giovanni Toti e l’assessore Marco Scajola hanno visitato il cantiere per la riqualificazione del posteggio in via delle Palme. Un’opera cofinanziata dalla Regione Liguria con il contributo del Fondo Strategico, che permetterà sia di raddoppiare i posti auto, sia la creazione di uno spazio per realizzare eventi di ampia portata.

“Un’opera importante, che consente sia la riqualificazione dell’area, sia la creazione di nuovi posti auto, nonché la realizzazione di uno spazio per eventi” – afferma Marco Scajola, che prosegue: “Come Regione Liguria incentiviamo i Comuni liguri a realizzare opere importanti per il territorio e la sua vivibilità come questa, grazie al Fondo Strategico in questi anni abbiamo cofinanziato con oltre 21 milioni di euro tante azioni concrete per il Ponente”.