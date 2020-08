Taggia, l’Ampi cambia sede. Andrà nella dependance di Villa Boselli

Taggia. L’Anpi (Associazione nazionale partigiani italiani) di Taggia e Valle Argentina cambia sede. Il Comune, accogliendo la sua richiesta, ha acconsentito al trasferimento nella dependance di Villa Boselli ad Arma.

Prima era in via Boeri, in uno stabile di proprietà comunale, che però verrà venduto ad un privato. La sistemazione tabiese dovrebbe essere provvisoria e sarà regolabile da un contratto annuale prorogabile.