Taggia. Si è alzato in volo l’elisoccorso del 118 per un motociclista rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato nel greto del torrente Argentina, facendo un volo di alcuni metri. E’ successo nel pomeriggio sulla superstrada tra Arma e Taggia vicino al luogo dove nei giorni scorsi si era verificato un altro tragico incidente, durante il quale aveva perso la vita il 52enne Gianni Alberti.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sul posto sono presenti carabinieri, polizia locale, 118, ambulanze di Croce Verde Arma e Croce Verde Sanremo. In un primo momento è stata utilizzata anche la gru dei vigili del fuoco per tentare di recuperare il ferito. Si è poi reso necessario l’intervento del Grifo 1 che ha verricellato il ferito per elitrasportarlo all’ospedale di Santa Corona in codice rosso di massima gravità.

A causa dell’incidente il traffico è rimasto a lungo bloccato in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi.